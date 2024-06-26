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Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 15:27
NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni Genel Sekreter olarak onayladı. Rutte genel sekreterlik için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istemiş Türkiye de Rutte'nin destekleneceğini üyeleri bildirmişti.
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
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