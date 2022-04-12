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Mariupol'de 'kimyasal saldırı' iddiası! Ukrayna: İHA'lardan atılan madde solunum yetmezliğine yol açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2022 12:02
Rusya-Ukrayna savaşının 48. Günündeyiz. Rusya'nın kuşattığı -Mariupol kentine zehirli madde attığı iddiaları var. Günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'ndan ayrıntıları aktardı.
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