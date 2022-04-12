12 Nisan 2022, Salı
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Mariupol'de 'kimyasal saldırı' iddiası! Ukrayna: İHA'lardan atılan madde solunum yetmezliğine yol açtı
Rusya-Ukrayna savaşının 48. Günündeyiz. Rusya'nın kuşattığı -Mariupol kentine zehirli madde attığı iddiaları var. Günlerdir haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'ndan ayrıntıları aktardı.