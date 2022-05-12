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Mariupol bombardıman altında! Belirsizlik sürüyor | A Haber Ukrayna'da

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 09:27
Ukrayna - Rusya savaşında iki ay geride kalırken, Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni Ukrayna'da biyolojik silah testleri yapmakla suçladı. Mariupol'deki son durumla ilgili de görüntüler paylaşıldı. Ukrayna, "Sığınaklarda askerlerin yanında en az 100 sivil daha var" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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