12 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mariupol bombardıman altında! Belirsizlik sürüyor | A Haber Ukrayna'da
Ukrayna - Rusya savaşında iki ay geride kalırken, Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni Ukrayna'da biyolojik silah testleri yapmakla suçladı. Mariupol'deki son durumla ilgili de görüntüler paylaşıldı. Ukrayna, "Sığınaklarda askerlerin yanında en az 100 sivil daha var" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.