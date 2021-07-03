Manevra yapan motorsiklet ata çarptı

Ukrayna'da tehlikeli manevralarla sürat yapan bir motosiklet sürücüsü, yanında ilerleyen farklı bir motosiklete çarpınca takla attı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü havaya savrulurken, yolda sürüklenen motosiklet de gelen bir ata çarptı. Kazada sürücünün bacağı kırıldı, yaralı at ise hastaneye kaldırıldı.