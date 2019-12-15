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15.12.2019

Malezya'dan ABD'ye İran tepkisi |Video

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi. "Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor" dedi. Diğer taraftan Güney Kore, yaptırımlar nedeniyle İran'a petrol borcunu ödeyemiyor.

"ABD'nin İran'a yaptırımları uluslararası hukuka aykırı" Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Katar'da 19. Doha Forumu'na katıldı. Gündeminde Tahran'a yönelik Amerikan yaptırımları vardı.

Mahathir Muhammed, İran yaptırımları yüzünden Malezya'nın çok büyük bir pazar kaybettiğini vurguladı.
ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını desteklemediklerinin altını çizdi.

Malezya Başbakanı, Amerikan yaptırımlarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyledi.
"Bütün ülkelerle dostane ilişkiler kurmak istiyoruz" diye konuştu.

6 MİLYAR DOLAR BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Öte yandan Güney Kore, ABD yaptırımları nedeniyle İran'a 6 milyar dolar petrol borcunu ödeyemiyor.

Bloomberg'in haberine göre, İran merkez bankasına yaptırımlar nedeniyle, söz konusu miktar Güney Kore bankalarında tutuluyor.

Seul yönetimi, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları nedeniyle mayısta İran'dan petrol ithalatını sonlandırmıştı.

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