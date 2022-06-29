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Madrid’de 4’lü NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya zirve sonrası ortak bildiri

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Giriş: 29.06.2022 01:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile olan görüşmesi sona erdi. Kritik zirve tam 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağı açıklandı. Görüşmelerin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.
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4’lü zirve sonrası ortak bildiri
4’lü zirve sonrası ortak bildiri
4’lü zirve sonrası flaş açıklamalar
4’lü zirve sonrası flaş açıklamalar
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