21 Haziran 2021, Pazartesi
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Madagaskar Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu! Başkan Erdoğan’ın sözlerine dikkat çekti
Antalya Diplomasi Forumu birçok farklı ülkeden önemli isimleri buluşturdu. Madagaskar Dışişleri Bakanı Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye geldi. A Haber'e konuşan Bakan Jacoba, forumun uluslararası arenadaki önemine vurgu yaptı. Madagaskar Dışişleri Bakanı, Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekti ve aşı ırkçılığına ilişkin son durumu anlattı.