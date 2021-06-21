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Madagaskar Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu! Başkan Erdoğan’ın sözlerine dikkat çekti

A Haber
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Giriş: 21.06.2021 14:45
Antalya Diplomasi Forumu birçok farklı ülkeden önemli isimleri buluşturdu. Madagaskar Dışişleri Bakanı Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye geldi. A Haber'e konuşan Bakan Jacoba, forumun uluslararası arenadaki önemine vurgu yaptı. Madagaskar Dışişleri Bakanı, Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekti ve aşı ırkçılığına ilişkin son durumu anlattı.
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