03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Macron'u eleştirdi ölüm tehditleri aldı! Macron yönetimi Fransız komedyen Cuduni Embala'ya 4 ay hapis cezası verdi.
Fransa’da Macron yönetimi ve politikalarını eleştirdiği için ölüm tehditleri alan, gösterilerine izin verilmeyen komedyen Dieudonne M'bala (Cuduni Embala), Türkiye’den siyasi sığınma talep etmişti. Paris mahkemesi, Fransız komedyene 4 ay hapis cezası verdi.