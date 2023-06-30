30 Haziran 2023, Cuma
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Macron'dan acil kriz toplantısı! Fransa'da olaylar sonrası daha fazla polis görevlendirilecek
Fransa'da 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar büyüyor. Acil kriz toplantısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da ilk açıklamalar geldi. Macron, “Çocuklarınızı sokaktan çekin. Protestoları yatıştırmak için daha fazla polis sokağa inecek.” dedi. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'dan son durumu aktardı.