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Macron yine protesto edildi

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Giriş: 13.04.2023 16:48
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hollanda ziyaretine protestolar damgasını vurdu. Amsterdam üniversitesi girişinde bir gösterici slogan atarak, Macron'un üzerine doğru koştu. Gösterici gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'tan aktardı.
Macron yine protesto edildi
Macron yine protesto edildi
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