13 Nisan 2023, Perşembe
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Macron yine protesto edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hollanda ziyaretine protestolar damgasını vurdu. Amsterdam üniversitesi girişinde bir gösterici slogan atarak, Macron'un üzerine doğru koştu. Gösterici gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'tan aktardı.