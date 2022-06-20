20 Haziran 2022, Pazartesi
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Macron seçimde hezimet yaşadı! Macron’un kurmayları parlamentoya giremedi
Fransa genel seçimin 2. turu için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron liderliğindeki ittifak parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Macron’un kurmayları parlamentoya giremedi. Irkçı Le Pen ise büyük bir sürpriz yaptı ve oyunu en çok artıran siyasetçi oldu