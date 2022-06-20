20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Macron seçimde hezimet yaşadı! Macron’un kurmayları parlamentoya giremedi

Macron seçimde hezimet yaşadı! Macron’un kurmayları parlamentoya giremedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 14:54
Fransa genel seçimin 2. turu için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron liderliğindeki ittifak parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Macron’un kurmayları parlamentoya giremedi. Irkçı Le Pen ise büyük bir sürpriz yaptı ve oyunu en çok artıran siyasetçi oldu
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Macron’a seçim şoku!
Macron'a seçim şoku!
Batı Avrupa’da sıcaklık alarmı
Batı Avrupa'da sıcaklık alarmı
Avrupa’da savaşa hazırlanmalıyız
"Avrupa'da savaşa hazırlanmalıyız"
Rus müziği ve kitaplarına yasak
Rus müziği ve kitaplarına yasak
Pentagon’un dahi açıklayamadığı o görüntüler
Pentagon'un dahi açıklayamadığı o görüntüler
Dünyayı sarsan şok ses kaydı
Dünyayı sarsan şok ses kaydı
Ayının başı metal kovaya sıkıştı
Ayının başı metal kovaya sıkıştı
Hortum patlamaya neden oldu
Hortum patlamaya neden oldu
Rusya, Ukrayna’yı savaş gemileriyle vurdu
Rusya, Ukrayna’yı savaş gemileriyle vurdu
İngiltere’de büyük protesto
İngiltere'de büyük protesto
Fransa’da parlamento seçimlerinin ikinci turu
Fransa’da parlamento seçimlerinin ikinci turu
Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Daha Fazla Video Göster