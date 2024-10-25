Macron-Netanyahu kavgası büyüyor! Netanyahu'ya "barbarlık" tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerginlik sürüyor. Netanyahu, Gazze ve Lübnan'a yaptıkları saldırılar hakkında "Barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemişti. Bunun üzerine Macron'dan Netanyahu'ya "barbarlık çıkışı" geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.

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