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Macron-Netanyahu kavgası büyüyor! Netanyahu'ya

Macron-Netanyahu kavgası büyüyor! Netanyahu'ya "barbarlık" tepkisi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:45
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerginlik sürüyor. Netanyahu, Gazze ve Lübnan'a yaptıkları saldırılar hakkında "Barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemişti. Bunun üzerine Macron'dan Netanyahu'ya "barbarlık çıkışı" geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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