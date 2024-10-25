25 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Macron-Netanyahu kavgası büyüyor! Netanyahu'ya "barbarlık" tepkisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerginlik sürüyor. Netanyahu, Gazze ve Lübnan'a yaptıkları saldırılar hakkında "Barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemişti. Bunun üzerine Macron'dan Netanyahu'ya "barbarlık çıkışı" geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.