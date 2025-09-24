Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi! Macron: 2 yıllık savaştan sonra sonuç ne?

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze'deki katliamı bitirmeye yönelik farklı görüşlere sahip. Bu durum liderlerin baş başa yaptığı görüşmeye de yansıdı. Macron, Trump'ın girişimlerinin karşılıksız kaldığı görüşünü savundu. Trump ise Filistin'in devlet olarak tanınmasını eleştirdi. Macron; Trump'ın Nobel barış ödülü istemesine de tepki gösterdi.

