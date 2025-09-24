24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi! Macron: 2 yıllık savaştan sonra sonuç ne?
Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi! Macron: 2 yıllık savaştan sonra sonuç ne?

Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi! Macron: 2 yıllık savaştan sonra sonuç ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 13:24
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze'deki katliamı bitirmeye yönelik farklı görüşlere sahip. Bu durum liderlerin baş başa yaptığı görüşmeye de yansıdı. Macron, Trump'ın girişimlerinin karşılıksız kaldığı görüşünü savundu. Trump ise Filistin'in devlet olarak tanınmasını eleştirdi. Macron; Trump'ın Nobel barış ödülü istemesine de tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi! Macron: 2 yıllık savaştan sonra sonuç ne?
Başkan Erdoğan’ın mesajları nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan’ın mesajları nasıl yankılandı?
BM kürsüsünde unutulmaz anlar
BM kürsüsünde unutulmaz anlar
ABD Pezeşkiyan’ın ailesine vize vermedi
ABD Pezeşkiyan'ın ailesine vize vermedi
Katilden Filistin’i tanıyanlara tehdit!
Katilden Filistin'i tanıyanlara tehdit!
Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi!
Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi!
Sumud’a ses bombalarıyla taciz ve saldırı
Sumud'a ses bombalarıyla taciz ve saldırı
GÖKÇERİ İsrail basınında
GÖKÇERİ İsrail basınında
Global Sumud Filosu’na İHA ile saldırı anı kamerada
Global Sumud Filosu’na İHA ile saldırı anı kamerada
Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci...
Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci...
Kaybolan kartpostal 72 yıl sonra adrese ulaştı
Kaybolan kartpostal 72 yıl sonra adrese ulaştı
Sumud Filosu Saha Sorumlusu A Haber’de
Sumud Filosu Saha Sorumlusu A Haber'de
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’nda
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda
Daha Fazla Video Göster