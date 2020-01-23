Macron ile İsrail polisi arasında gergin anlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan kiliseye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir İsrail polisinin güvenlik nedeniyle Macron ile beraber kiliseye girmek istemesi üzerine, Fransız Cumhurbaşkanı ile polis arasında gergin anlar yaşandı.