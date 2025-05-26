Macron eşinden tokat yedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti sırasında başkanlık uçağında çekilen bir görüntü tartışma yarattı. Uçağın kapısı açıldığı anda, Brigitte Macron’un eşine yönelik fiziksel bir müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken, “Macron eşinden dayak mı yedi?” sorusu gündeme oturdu. Fransız medyası önce kaydın yapay zekâ ürünü olduğunu öne sürdü ancak gelen tepkiler üzerine bu iddiadan geri adım atmak zorunda kaldı. Olayla ilgili Elysee Sarayı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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