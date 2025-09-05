Macron: “26 ülke Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile basın toplantısı yaptı. Macron, 26 ülkenin Ukrayna’ya asker göndermeyi ve sahada, denizde ya da havada varlık göstermeyi resmen taahhüt ettiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin ateşkes kapsamında belirlenen bölgelerde konuşlandırılacağını belirten Macron, bu adımın Rusya’ya karşı bir savaş amacı taşımadığını vurguladı. ABD’nin desteğinin önümüzdeki günlerde kesinleştirileceğini ifade eden Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Rusya’nın barış anlaşmasını reddetmesi halinde yeni yaptırımların devreye gireceğini aktardı. Macron, Trump ile Rusya’ya karşı yaptırımların koordine edileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise Avrupa’nın Rus petrolü alımını durdurması gerektiğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, asker göndermeyi kabul eden müttefikleri “ilk somut adım” olarak nitelendirdi ve Almanya, İtalya ve Polonya’nın güvenlik garantörleri arasında olduğunu kaydetti. Zirvede alınan kararların Ukrayna’nın güvenliği ve savunma hattını güçlendireceği ifade edildi.

