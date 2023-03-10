Macaristan’ın 6’lı bloğu nasıl hezimete uğradı?

6'lı koalisyon, krizler ve kavgaların ardından adayını açıklarken, yaşanan süreç akıllara Macaristan genel seçimlerini getirdi. 3 Nisan 2022'de sandığa giden Macaristan'da Batı destekli 6'lı sol blok büyük bir hezimet yaşadı. Seçim öncesi yanıltıcı anketler, sosyal medya provokasyonlarının sürdüğü ülkede, 12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban öncülüğündeki iktidar büyük bir zafer elde etti. Peki 'Macaristan'da 6'lı koalisyon nasıl kaybetti? Detaylar haberimizde...

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