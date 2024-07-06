06 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Macaristan’dan barış inisiyatifi! Başbakan Orban Rusya lideri Putin ile Moskova’da biraraya geldi
Moskova kritik bir ismi ağırladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'in ardından Moskova'yı ziyaret etti. Barış arayışında Putin ile bir araya geldi. Putin ilhak edilen 4 bölgenin Rus toprağı olarak kabul edilmesini istedi. Orban ise AB Dönem Başkanı olarak çözüm için çalışacağını söyledi. Ziyarete hem AB, hem NATO, hem de Ukrayna'dan tepki geldi. Rusya ise bir yandan nükleer tatbikatına devam ediyor.