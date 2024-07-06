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Macaristan’dan barış inisiyatifi! Başbakan Orban Rusya lideri Putin ile Moskova’da biraraya geldi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 06.07.2024 13:41
Moskova kritik bir ismi ağırladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'in ardından Moskova'yı ziyaret etti. Barış arayışında Putin ile bir araya geldi. Putin ilhak edilen 4 bölgenin Rus toprağı olarak kabul edilmesini istedi. Orban ise AB Dönem Başkanı olarak çözüm için çalışacağını söyledi. Ziyarete hem AB, hem NATO, hem de Ukrayna'dan tepki geldi. Rusya ise bir yandan nükleer tatbikatına devam ediyor.
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