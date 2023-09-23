Macaristan’dan AB’ye soğuk duş! Azerbaycan karşıtı bildirgeyi veto etti

Avrupa Birliği bir kez daha çifte standarda imza atıp kendi topraklarında terör operasyonu yapan Azerbaycan'ı hedef almak istedi. Brüksel'de hazırlanan Azerbaycan karşıtı kınama bildirgesi, Macaristan'ın vetosu nedeniyle yayımlanamadı.

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