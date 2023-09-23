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Macaristan’dan AB’ye soğuk duş! Azerbaycan karşıtı bildirgeyi veto etti

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Giriş: 23.09.2023 08:59
Güncelleme:23.09.2023 09:03
Avrupa Birliği bir kez daha çifte standarda imza atıp kendi topraklarında terör operasyonu yapan Azerbaycan'ı hedef almak istedi. Brüksel'de hazırlanan Azerbaycan karşıtı kınama bildirgesi, Macaristan'ın vetosu nedeniyle yayımlanamadı.
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