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Macaristan’dan ABD ile işbirliği

Macaristan'dan ABD ile işbirliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 14:59
Macaristan ile ABD arasında yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı, ortak işbirliği konularında anlaşma yapıldı. Avrupa ile ABD arasında gerilim sürerken, Macaristan'ın ABD'ye yakınlaşması, "Macaristan AB'den uzaklaşıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Simdi İtalya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı son durumu aktardı.
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