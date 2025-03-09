09 Mart 2025, Pazar
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Macaristan'dan ABD ile işbirliği
Macaristan ile ABD arasında yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı, ortak işbirliği konularında anlaşma yapıldı. Avrupa ile ABD arasında gerilim sürerken, Macaristan'ın ABD'ye yakınlaşması, "Macaristan AB'den uzaklaşıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Simdi İtalya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı son durumu aktardı.