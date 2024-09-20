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Macaristan'da Tuna Nehri taştı! Parlamento binasını su bastı

Macaristan'da Tuna Nehri taştı! Parlamento binasını su bastı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 12:20
Avrupa'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Tuna Nehri'nin taşması sonucu Macaristan Budapeşte'deki tarihi parlamento binasının girişini su bastı.
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