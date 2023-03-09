Macaristan’da 6’lı blok nasıl hezimete uğradı! Batı’nın Macaristan’da büyük hezimeti

6'lı koalisyon krizler ve kavgaların ardından adayını açıklarken yaşanan süreç akıllara Macaristan genel seçimlerini getirdi. 3 Nisan 2022'de sandığa giden Macaristan'da Batı destekli 6'lı sol blok büyük bir hezimet yaşadı. Seçim öncesi yanıltıcı anketler sosyal medya provokasyonlarının sürdüğü ülkede 12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban öncülüğündeki iktidar büyük bir zafer elde etti. Peki Macaristan'da 6’lı koalisyon nasıl kaybetti? İşte tüm detaylar…

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