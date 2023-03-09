09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Macaristan’da 6’lı blok nasıl hezimete uğradı! Batı’nın Macaristan’da büyük hezimeti

Macaristan’da 6’lı blok nasıl hezimete uğradı! Batı’nın Macaristan’da büyük hezimeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2023 16:52
6'lı koalisyon krizler ve kavgaların ardından adayını açıklarken yaşanan süreç akıllara Macaristan genel seçimlerini getirdi. 3 Nisan 2022'de sandığa giden Macaristan'da Batı destekli 6'lı sol blok büyük bir hezimet yaşadı. Seçim öncesi yanıltıcı anketler sosyal medya provokasyonlarının sürdüğü ülkede 12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban öncülüğündeki iktidar büyük bir zafer elde etti. Peki Macaristan'da 6’lı koalisyon nasıl kaybetti? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Macaristan 6’lı bloğuyla 6’lı masa benzerliği
Macaristan 6’lı bloğuyla 6’lı masa benzerliği
İsveç’ten PKK’ya karşı yeni ceza yasası tasarısı!
İsveç'ten PKK'ya karşı yeni ceza yasası tasarısı!
İran’da okullarda zehirlenme vakaları
İran’da okullarda zehirlenme vakaları
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Ortak aday dünya basınında
"Ortak aday" dünya basınında
Azerbaycan ekibinin son bölümü ayrıldı
Azerbaycan ekibinin son bölümü ayrıldı
Kıyamet korkusuyla kaçış
Kıyamet korkusuyla kaçış
Kızılelma ABD’yi korkuttu!
Kızılelma ABD'yi korkuttu!
Erdoğan’ın diplomasi trafiğine karşı çıkıyorlar
Erdoğan’ın diplomasi trafiğine karşı çıkıyorlar
İki helikopter havada çarpıştı
İki helikopter havada çarpıştı
Kuzey Kore gemileri yaktı
Kuzey Kore "gemileri yaktı"
ABD’nin en ünlü binası kırmızı beyaza büründü
ABD'nin en ünlü binası kırmızı beyaza büründü
Daha Fazla Video Göster