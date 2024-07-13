13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Macaristan Başbakanı Orban Brüksel’i karıştırdı! AB Dönem Başkanlığı alınacak mı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2024 13:47
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 5 Temmuz'daki sürpriz Moskova ziyaretine Avrupa Birliği'nden tepkiler sürüyor. Macaristan'ın 1 Temmuz'da devraldığı AB Dönem Başkanlığının geri alınması gündemde. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Brüksel karıştı! Dönem Başkanlığı alınacak mı?
Brüksel karıştı! Dönem Başkanlığı alınacak mı?
AB ile gizli anlaşma gerilimi!
AB ile gizli anlaşma gerilimi!
Gazze’de tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Gazze’de tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Katil İsrail’den Gazze’ye soykırım saldırısı
Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı
Savaş uçağı piste çakıldı!
Savaş uçağı piste çakıldı!
Biden’ın hatalı cümleleri röportajdan silindi
Biden’ın hatalı cümleleri röportajdan silindi
Gazze’deki tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Gazze'deki tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Biden’dan gaf üstüne gaf!
Biden'dan gaf üstüne gaf!
Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı
Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı
Belçika’da Filistin’in tanınması için önerge verildi
Belçika'da Filistin'in tanınması için önerge verildi
Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa!
Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa!
Biden’dan NATO’da ateşkes açıklaması!
Biden'dan NATO'da ateşkes açıklaması!
Daha Fazla Video Göster