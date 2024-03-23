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Macar lider Orban’dan savaş uyarısı: Avrupa savaşa doğru sürükleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 09:50
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan savaş uyarısı geldi. AB liderler zirvesi sonrası konuşan Orban Avrupa'nın savaş sarmalı içinde olduğunu söyledi. 2-3 ay içerisinde Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderebileceğini de sözlerine ekledi.
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