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Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

İHA
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Giriş: 05.03.2022 15:39
Güncelleme:05.03.2022 15:41
Ukrayna’nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti. Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.
Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı
Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı
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