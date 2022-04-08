Luhansk’ta durum değişiyor mu?

Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününe girildi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde Rus ordusunun birkaç kilometre itildiğini öne sürdü. Kremlin'den ise önemli sayıda asker kaybımız var açıklaması geldi. Rus ordusu Ukrayna'da 42 askeri altyapı tesisinin daha imha edildiğini duyurdu. Sahada son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN