İsrail Lübnan’da ilk kayıplarını vermeye başladı. İsrail güçleri ile Hizbullah arasında çıkan çatışmalarda en az 14 İsrailli asker öldürüldü çok sayıda yaralı bulunmakta. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Beyrut’tan son gelişmeleri aktardı.

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