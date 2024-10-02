02 Ekim 2024, Çarşamba
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Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmalar! "Hizbullah’ın Kalesi”nde büyük yıkım
İsrail Lübnan’da ilk kayıplarını vermeye başladı. İsrail güçleri ile Hizbullah arasında çıkan çatışmalarda en az 14 İsrailli asker öldürüldü çok sayıda yaralı bulunmakta. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Beyrut’tan son gelişmeleri aktardı.