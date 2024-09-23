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Lübnan'ın güneyinde kentten kaçış sürüyor!

Lübnan'ın güneyinde kentten kaçış sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 23:50
Terör devleti İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a doğru göç dalgası sürüyor. Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor. Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.
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