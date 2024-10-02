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Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!

Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 18:08
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını, askerlerin püskürtüldüğünü açıkladı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı.
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