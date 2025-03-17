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Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyinde

Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız! A Haber ekibi Lübnan'ın güneyinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 08:59
Orta Doğu'da kana doymayan İsrail ordusu kabul ettiği ateşkese rağmen bölgeden çekilmeyi reddediyor. Devam eden saldırıların hedefindeki Güney Lübnan'dan geriye ise koca bir enkaz yığını kalmış durumda. İşte İsrail sınırındaki Lübnan köylerini ziyaret eden A Haber ekibinin yürek burkan izlenimleri...
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Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyinde
Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız
Lübnan’ın güneyi Gazze’den farksız
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