25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

"Lübnan'dan kaçış" A Haber objektifinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 01:23
Katliamı Lübnan’a taşıyan İsrail’in vahşi saldırıları sürerken, işgal ordusu ülkenin güneyindeki Lübnanlıları kısa mesajla tehdit etti. Yeni güne İsrail’in 'kaçın' mesajıyla uyanan on binlerce Lübnan vatandaşı, tüm hayatlarını geride bırakarak yollara düştü. Savaşın nabzını en ön safta tutan a haber ekibi de büyük bir insanlık dramının yaşandığı o noktadaydı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber ekibi bombaların ortasında kaldı!
A Haber ekibi bombaların ortasında kaldı!
Lübnan’dan kaçış A Haber objektifinde!
"Lübnan'dan kaçış" A Haber objektifinde!
Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind’i hatırlattı!
Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind'i hatırlattı!
İsrail’den savaşı yayma hamlesi!
İsrail'den savaşı yayma hamlesi!
Başkan Erdoğan Paşinyan’ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Sizde bu zulme ortaksınız!
"Sizde bu zulme ortaksınız!"
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
İşte katliamcı İsrail’in temsilcileri!
İşte katliamcı İsrail’in temsilcileri!
Başkan Erdoğan’dan BM’de: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı!
Başkan Erdoğan'dan BM’de: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda ’’Ayşenur Ezgi Eygi’’ mesajı!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda ''Ayşenur Ezgi Eygi'' mesajı!
Daha Fazla Video Göster