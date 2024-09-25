"Lübnan'dan kaçış" A Haber objektifinde!

Katliamı Lübnan’a taşıyan İsrail’in vahşi saldırıları sürerken, işgal ordusu ülkenin güneyindeki Lübnanlıları kısa mesajla tehdit etti. Yeni güne İsrail’in 'kaçın' mesajıyla uyanan on binlerce Lübnan vatandaşı, tüm hayatlarını geride bırakarak yollara düştü. Savaşın nabzını en ön safta tutan a haber ekibi de büyük bir insanlık dramının yaşandığı o noktadaydı…

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