Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! TCG gemileri Beyrut'ta

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için devlet harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı bölgeye 2 geminin gönderildiğini duyururken yaklaşık 2500 Türk vatandaşının bugün gemilerle Türkiye'ye getirileceğini paylaştı. Gemiler vatandaşlarımızın tahliyesi için Beyrut'a ulaşırken hava yoluyla tahliye için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Türk vatandaşlar savaşın zorluğundan bahsetti.

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