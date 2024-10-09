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Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! TCG gemileri Beyrut'ta

Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! TCG gemileri Beyrut'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 20:04
İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için devlet harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı bölgeye 2 geminin gönderildiğini duyururken yaklaşık 2500 Türk vatandaşının bugün gemilerle Türkiye'ye getirileceğini paylaştı. Gemiler vatandaşlarımızın tahliyesi için Beyrut'a ulaşırken hava yoluyla tahliye için de hazırlıklar sürüyor. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Türk vatandaşlar savaşın zorluğundan bahsetti.
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