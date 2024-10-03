Lübnan’da savaşın masum çocukları! Onlar için her şey oyundan ibaret...

İsrail günlerdir Lübnan’ı bombalamaya devam ediyor. Savaştan en çok etkilenen ise her zamanki gibi çocuklar oluyor. Beyrut sokaklarında ekibimizin kadrajına takılan Ali'yi getiriyoruz ekranlarınıza.

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