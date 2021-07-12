Lübnan'da neler oluyor? Tarihin en büyük krizi!

Lübnan, derin bir ekonomik krizin içerisinde. Son olarak başlıca iki enerji santralinin faaliyetlerinin durmasıyla ülkenin büyük bölümü neredeyse tamamen karanlığa gömüldü. Peki Lübnan'da bu sürece nasıl gelindi? A haber dış haberler editörü Eda Tuğrul anlattı.

A haber dış haberler editörü Eda Tuğrul Lübnan'daki ekonomik krizi şu ifadelerle anlattı:

LÜBNAN TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ

''Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Bu durum, Lübnan ordusunu da derinden etkiledi. Öyle ki ordu helikopter masraflarını karşılayabilmek için turistlere özel tur düzenlemeye başladı.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA ADIMLAR ATMAK GEREKİYOR

Bu ekonomik bir savaş. Bu yüzden de alışılmışın dışında adımlar atmak gerekiyor. Bu, ordular arasındaki bir savaş değil. Bu yüzden helikoperle turistik turlar yapmaya karar verdik.

ÇOCUKLAR KRİZ VE YOKSULLUK NEDENİYLE AÇ UYUYOR

150 dolar karşılığında düzenlenen turlara turistler yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre, Lübnan'daki çocukların yüzde 30'undan fazlası ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle aç uyuyor.

Ailelerin yüzde 60'ı borçlanarak veya ödenmemiş faturalarını biriktirerek gıda alışverişi yapabiliyor. Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.''