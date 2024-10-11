11 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Lübnan'da İsrail barbarlığı devam ediyor! Beyrut’u deprem vurmuş gibi
Dün akşam Lübnan’ın merkezine yönelik saldırılar gerçekleşti ve A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt o anlar görüntüledi. Kurşun, “Lübnan’da İsrail barbarlığı devam ediyor. Dün gece saatlerinde enkaz yığını haline getirilen noktayız, burada 3 tane 5-6 katlı bina vardı ve katil İsrail ordusu bu noktaları hedef aldı. 20’nin üzerinde can kaybı, 100’den fazla yaralı var ve arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinde sona erdi. Sadece binalar değil araçlarda hurda yığınına dönmüş durumda. İsrail sadece sivillere ve Hizbullah’a yönelik saldırı düzenlemiyor, Lübnan’ın güneyinde Lübnan Ordu Birliklerine saldırı düzenlendi. İsrail Beyrut’u ikinci bir Gazze’ye çevirmek için elinden geleni yapıyor.” ifadelerini kullandı.