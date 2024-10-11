Lübnan’da İsrail barbarlığı devam ediyor! Beyrut’u deprem vurmuş gibi

Dün akşam Lübnan’ın merkezine yönelik saldırılar gerçekleşti ve A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt o anlar görüntüledi. Kurşun, “Lübnan’da İsrail barbarlığı devam ediyor. Dün gece saatlerinde enkaz yığını haline getirilen noktayız, burada 3 tane 5-6 katlı bina vardı ve katil İsrail ordusu bu noktaları hedef aldı. 20’nin üzerinde can kaybı, 100’den fazla yaralı var ve arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinde sona erdi. Sadece binalar değil araçlarda hurda yığınına dönmüş durumda. İsrail sadece sivillere ve Hizbullah’a yönelik saldırı düzenlemiyor, Lübnan’ın güneyinde Lübnan Ordu Birliklerine saldırı düzenlendi. İsrail Beyrut’u ikinci bir Gazze’ye çevirmek için elinden geleni yapıyor.” ifadelerini kullandı.

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