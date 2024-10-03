03 Ekim 2024, Perşembe
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Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden yeni görüntü
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bomba yağdırdı. Saldırı sonucu bir bina vuruldu ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vurulan binanın içinden yeni görüntüler A Haber’de. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgede Hizbullah üyelerinin çok yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve oldukça gergin oldukları oradaki kaynağımız tarafından iletildi. Muhtemeldir ki yine çok önemli bir saldırı gerçekleştirildi Hizbullah’a yönelik.” ifadelerini kullandı.