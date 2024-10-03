03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden yeni görüntü

Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden yeni görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 01:28
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bomba yağdırdı. Saldırı sonucu bir bina vuruldu ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vurulan binanın içinden yeni görüntüler A Haber’de. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgede Hizbullah üyelerinin çok yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve oldukça gergin oldukları oradaki kaynağımız tarafından iletildi. Muhtemeldir ki yine çok önemli bir saldırı gerçekleştirildi Hizbullah’a yönelik.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden görüntü
Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden görüntü
İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu’da gergin gece
İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu'da gergin gece
Beyrut’ta art arda 4’ncü patlama!
Beyrut'ta art arda 4’ncü patlama!
Ateş hattında şu an ne oluyor? Beyrut’ta halk neler hissediyor?
Ateş hattında şu an ne oluyor? Beyrut’ta halk neler hissediyor?
Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı!
Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı!
Tel Aviv semalarında siren sesleri!
Tel Aviv semalarında siren sesleri!
İsrail Şam’ı vurdu!
İsrail Şam’ı vurdu!
Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!
Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!
İran füzesi bir Filistinliye isabet etti!
İran füzesi bir Filistinliye isabet etti!
Lübnan’ın güneyinde şiddetli çatışmalar!
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmalar!
Avrupa katil İsrail’in yanında saf tuttu
Avrupa katil İsrail'in yanında saf tuttu
İran Devrim Muhafızlarının saldırı emrini verdiği an!
İran Devrim Muhafızlarının saldırı emrini verdiği an!
Daha Fazla Video Göster