Lübnan’a yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu!

İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan dünyaya insani yardım çağrısı yaptı. Elini ilk uzatan yine Türkiye oldu. 30 ton insani yardım ve sağlık malzemesini Taşıyan Koca Yusuf Kargo Uçağı Beyrut'a ulaştı.

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