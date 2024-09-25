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Lübnan'a yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu!

Lübnan'a yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 19:14
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan dünyaya insani yardım çağrısı yaptı. Elini ilk uzatan yine Türkiye oldu. 30 ton insani yardım ve sağlık malzemesini Taşıyan Koca Yusuf Kargo Uçağı Beyrut'a ulaştı.
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