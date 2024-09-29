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Lübnan'a karadan saldırı hazırlığı mı?

Lübnan'a karadan saldırı hazırlığı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 19:47
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail, Lübnan’ı hedef almaya bugün de devam ediyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu İsrail’in kuzeyindeki Hayfa'da, İsrail cephesinde neler konuşulduğuna dair gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…
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Lübnan’a karadan saldırı hazırlığı mı?
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