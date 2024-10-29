Lübnan’a İsrail bombardımanı: Vurulan bölgeden tek canlı yayın A Haber’de

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu. Sıcak görüntüler sadece A Haber ekranlarına saniye saniye yansırken A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Özden Kul o anlara dair son gelişmeleri aktardı.

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