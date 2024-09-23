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Lübnan'a düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor!

Lübnan'a düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 23:57
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35’i çocuk olmak üzere 492’ye, yaralananların sayısının ise 1246'ya yükseldiğini duyurdu
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