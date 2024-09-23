Lübnan’a düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35’i çocuk olmak üzere 492’ye, yaralananların sayısının ise 1246'ya yükseldiğini duyurdu

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