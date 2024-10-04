Lübnan-Suriye sınır kapısına İsrail bombası! Sınırı yürüyerek geçmek zorunda kaldılar

İsrail, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısı El Masna'yı vurdu. Saldırı ile iki ülke arasındaki ana yol kullanılamaz hale geldi. Lübnan'ı terk etmeye çalışanlar ise bavullarını sırtlarına alarak, yollarına devam etti.

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