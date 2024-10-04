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Lübnan-Suriye sınır kapısına İsrail bombası! Sınırı yürüyerek geçmek zorunda kaldılar

Lübnan-Suriye sınır kapısına İsrail bombası! Sınırı yürüyerek geçmek zorunda kaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 20:17
İsrail, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısı El Masna'yı vurdu. Saldırı ile iki ülke arasındaki ana yol kullanılamaz hale geldi. Lübnan'ı terk etmeye çalışanlar ise bavullarını sırtlarına alarak, yollarına devam etti.
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