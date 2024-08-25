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Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar

Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 13:51
İşgalci İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurarak Lübnan’ın güneyine saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ülkelerine yönelik tüm tehditlerin ortadan kaldırılacağını ifade ederken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.
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