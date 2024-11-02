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Lübnan saldırıların hedefinde!

Lübnan saldırıların hedefinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 19:15
İsrail Lübnan’ın dört bir yanını vurmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda bir günde 52 kişi öldü. Ayrıntılar bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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