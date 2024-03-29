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Lübnan Cumhurbaşkanı, Meloni'yi karıştırdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 21:03
İtalya Başbakanı Melodi’nin, iki gün sürecek Lübnan ziyareti gülümseten anlarla başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Havalimanında İtalyan Başbakanı Meloni'yi kendisine benzeyen yardımcısı ile karıştırdı. Ortaya da ilginç anlar çıktı.
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Lübnan Cumhurbaşkanı, Meloni’yi karıştırdı!
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