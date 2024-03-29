Lübnan Cumhurbaşkanı, Meloni’yi karıştırdı!

İtalya Başbakanı Melodi’nin, iki gün sürecek Lübnan ziyareti gülümseten anlarla başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Havalimanında İtalyan Başbakanı Meloni'yi kendisine benzeyen yardımcısı ile karıştırdı. Ortaya da ilginç anlar çıktı.

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