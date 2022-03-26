26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Lozan açıkça ihlal edildi! Yunanistan'dan tehlikeli gösteri

Lozan açıkça ihlal edildi! Yunanistan'dan tehlikeli gösteri

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 15:13
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar karşısında çaresiz kalınca Batılı devletlerin gölgesine sığınan Yunanistan, bir kez daha tartışmalı bir girişimde bulundu. Lozan Antlaşması’na göre gayriaskerî statüsünde olan Sisam Adası’nda Yunan komando birlikleri tarafından askeri geçit töreni düzenlendi.
Karadeniz’e yayılan büyük tehlikeli!
Karadeniz'e yayılan büyük tehlikeli!
Yunanistan Lozan’ı açıkça ihlal etti!
Yunanistan Lozan'ı açıkça ihlal etti!
Ateş altında gazetecilik!
Ateş altında gazetecilik!
12 gün sonra ilk görüntü! Yeni iddia...
12 gün sonra ilk görüntü! Yeni iddia...
Küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor!
Küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor!
Moskova’nın açıklaması ne anlama geliyor?
Moskova’nın açıklaması ne anlama geliyor?
“Savaş uzun sürmez” demişti! Öldürüldü
“Savaş uzun sürmez” demişti! Öldürüldü
Almanya’da Ruslara 500 saldırı!
Almanya’da Ruslara 500 saldırı!
Tiyatro binasından kaçış anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Tiyatro binasından kaçış anı kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
Fransa'daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
Sosyal medyada viral oldu!
Sosyal medyada viral oldu!
Daha Fazla Video Göster