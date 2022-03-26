Lozan açıkça ihlal edildi! Yunanistan'dan tehlikeli gösteri

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar karşısında çaresiz kalınca Batılı devletlerin gölgesine sığınan Yunanistan, bir kez daha tartışmalı bir girişimde bulundu. Lozan Antlaşması’na göre gayriaskerî statüsünde olan Sisam Adası’nda Yunan komando birlikleri tarafından askeri geçit töreni düzenlendi.