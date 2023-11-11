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Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü! İngiltere'de binlerce kişi Gazze için meydanlarda

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Giriş: 11.11.2023 17:46
İşgalci İsrail'in Gazze'de insanlık dışı soykırımına dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ederken, meydanlar "Gazze'de ateşkes" nidaları ile yankılanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin için destek yürüyüşü yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında o anları aktardı.
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