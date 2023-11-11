Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü! İngiltere'de binlerce kişi Gazze için meydanlarda

İşgalci İsrail'in Gazze'de insanlık dışı soykırımına dünya çapından sert tepkiler gelmeye devam ederken, meydanlar "Gazze'de ateşkes" nidaları ile yankılanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin için destek yürüyüşü yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında o anları aktardı.