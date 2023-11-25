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Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ediyor

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 16:46
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. İngiliz hükümeti İsrail'e desteğini bildirirken ülke bir kez daha büyük bir Filistin'e destek gösterisine sahne oluyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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