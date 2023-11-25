Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ediyor

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. İngiliz hükümeti İsrail'e desteğini bildirirken ülke bir kez daha büyük bir Filistin'e destek gösterisine sahne oluyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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