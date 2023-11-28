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Londra-Atina hattında "mermer" krizi! Yunanistan, İngiltere'den Elgin Mermerlerinin iadesini istedi

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:37
İngiltere ve Yunanistan arasında "Elgin Mermerleri" krizi yaşanıyor. Yunanistan tarihi eserleri İngiltere'den istedi. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Yunanistan gezisini iptal etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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