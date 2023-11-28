Londra-Atina hattında "mermer" krizi! Yunanistan, İngiltere'den Elgin Mermerlerinin iadesini istedi

İngiltere ve Yunanistan arasında "Elgin Mermerleri" krizi yaşanıyor. Yunanistan tarihi eserleri İngiltere'den istedi. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Yunanistan gezisini iptal etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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