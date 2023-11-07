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Locasına astığı İsrail Bayrağı kaldırıldı

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Giriş: 07.11.2023 16:24
Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bir futbol maçında, ABD'li siyasetçi George Norcross İsrail Bayrağı açtı. Gelen tepkiler üzerine, ABD'li siyasetçi güvenlik personelince stadyumdan çıkarıldı.
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