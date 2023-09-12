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Libya'yı sel vurdu, Türkiye yardıma koştu

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Giriş: 12.09.2023 16:28
Libya'da meydana gelen sel felaketi karşısında Türkiye de harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taziyelerini iletti ve "Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadelerini kullanarak AFAD aracılığı ile sel bölgesine yardım gönderildiğini açıkladı. AFAD Başkanı Okay Memiş de, gönderilen yardımların koordinasyonuna ilişkin süreci paylaştı.
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